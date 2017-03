Sperrungen und Polizeiaufgebot Sicherheitsvorkehrungen begleiten das Pokalspiel des BFV gegen Lok Leipzig am Sonntag. Was Bewohner und Besucher Bischofswerdas wissen sollten.

Nichts mit Parken – auf einigen Bischofswerdaer Straßen gilt am Sonntag absolutes Halteverbot. © Steffen Unger

Fußballfreunde der Region freuen sich auf ein sportliches Wochenend-Highlight: Der Bischofswerdaer Fußballverein 08 und der 1. FC Lok Leipzig kämpfen am Sonntag in Bischofswerda beim Halbfinale des Sachsenpokals um den Einzug in die Endrunde. Fair soll es zugehen im Stadion des Wesenitzsportparks, friedlich soll es bleiben auf den Straßen der Stadt.

Begleitet wird das Spiel von Sicherheitsvorkehrungen – und Verkehrseinschränkungen. So gilt am Sonntag ab 11 Uhr auf mehreren Straßen und Plätzen ein absolutes Halteverbot. Es betrifft nach Angaben der Stadtverwaltung die Parkplätze am Bahnhof und den Parkplatz Clara-Zetkin-Straße sowie die Bischofstraße und die Straßen Am Schillerplatz und zum Wiesengrund. Der Parkplatz an der Herrmannstraße wird für die Gästefans zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus müssen Kraftfahrer ab Sonntagmittag auf dem Schmöllner Weg, der Straße An der Kampfbahn und auf der Heinrich-Zille-Straße mit Vollsperrungen rechnen. Wie lange diese Straßen gesperrt werden, entscheidet die Polizei, heißt es auf Anfrage im Rathaus.

Beamte des Bautzener Polizeireviers, unterstützt durch die Bereitschaftspolizei Sachsen, werden am Sonntag in der Stadt deutlich Präsenz zeigen. Wie viele Polizisten eingesetzt werden, teilt die Polizei vorab nicht mit. „Im Fokus der polizeilichen Maßnahmen im Umfeld des Sportparks wird die konsequente Fantrennung beider Lager stehen“, sagte Thomas Knaup, Pressesprecher der Polizeidirektion Görlitz, auf Anfrage. Das betrifft insbesondere die An- und Abreisesituation der Fans, die nach Einschätzung der Polizei „in der überwiegenden Mehrzahl vermutlich individuell anreisen werden“.

Zu den zu beachtenden Auflagen bei Fußballspielen im Allgemeinen gibt es auch für diese Partie keine wesentlichen Änderungen, so Thomas Knaup. Wie üblich ist es verboten, Vermummungsgegenstände, Waffen bzw. waffenähnliche Gegenstände oder pyrotechnische Erzeugnisse mitzuführen. Seitens des Veranstalters wird es entsprechende Einlasskontrollen am Stadion geben. Er ist zudem für die Sicherheit im Stadion verantwortlich und wird dabei von der Polizei unterstützt. Die Stadionordnung und das Hausrecht des Veranstalters gilt unverändert, sagte der Polizeisprecher.

Erwartet werden nach Angaben des BFV 2 000 bis 2 300 Fans des 1. FC Lokomotive Leipzig. (szo)

