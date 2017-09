Sperrungen und Ampeln Autofahrer müssen sich in nächster Zeit auf mehrere Baustellen in Döbeln einstellen.

Wie die Stadtverwaltung informiert, müssen sich die Autofahrer in Döbeln auf mehrere Baustellen einrichten. So ist ab voraussichtlich Donnerstag bis zum 20. September die Zschackwitzer Straße auf Höhe des Grundstücks Nr. 2a voll gesperrt. Dort wird ein Abwasseranschluss verlegt. Wer nach Sörmitz will, muss über die Sörmitzer Straße fahren.

Bis Ende November werden auch in der Unnaer Straße neue Abwasser und Trinkwasserleitungen verlegt. Diese ist zwischen den Häusern Nr. 56 und 73 voll gesperrt. Eine Umfahrung erfolgt über den angrenzenden Garagenhof.

Eine Ampel wird ab dem heutigen Dienstag den Verkehr auf der Dresdner Straße regeln. Dort wird auf Höhe Dresdner Platz eine Querungshilfe für Fußgänger eingebaut.

Auf Wartezeiten müssen sich die Autofahrer auch auf der B 169 zwischen Zschepplitzer Straße und Mastener Straße einrichten. Ab Mittwoch werden unter halbseitiger Sperrung mit Ampelregelung Arbeiten vorgenommen. Kurzzeitig seien auch Vollsperrungen möglich. (DA/jh)

