Sperrungen in Reichenbach

Symbolbild. © dpa

Reichenbach. Auf die Bewohner der Kleinstadt und Auswärtige kommen ab diesem Montag einige Einschränkungen im Straßenverkehr zu. Die Nieskyer Straße wird im Bereich des Altenpflegeheims Martinstift eine neue Decklage bekommen und deshalb bis zum 15. Oktober voll gesperrt sein. Wie Ralf-Dieter Bengs aus der Bauverwaltung im Rathaus mitteilt, wird die Nieskyer Straße stadteinwärts aus Richtung B 6 bereits in Höhe der Begegnungsstätte „KulturEimer“ nicht mehr befahrbar sein. Stadtauswärts wird am Markt auf die Umleitung über die Weißenberger Straße hingewiesen.

Aber das ist nicht das einzige Straßenbauprojekt. Vom 11. bis 28. Oktober werden die Decklagen an den Zufahrten zu den Discountern Penny und Wreesmann auf der Löbauer Straße erneuert. Dort müssen sich die Verkehrsteilnehmer auf halbseitige Sperrungen einstellen. Der Verkehr wird per Ampelregelung an der Baustelle vorbeigeführt. Die Stadt ist Auftraggeber für die Straßenbauarbeiten. Beide Aufträge sind an die STL Bau Löbau vergeben worden. Die Erneuerung der Zufahrten für rund 45 000 Euro wird in vier Abschnitten erfolgen, damit Märkte und Betriebe während der Bauzeit erreichbar bleiben. Vor dem Martinstift wird für rund 20 000 Euro brutto gebaut. (SZ/ag)

