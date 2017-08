Sperrungen in Ebersbach-Neugersdorf Im Wohngebiet Oberland ist ab Montag der Hofeweg auch ab der Kreuzung Ebert-Straße dicht.

Symbolbild © dpa

Am Montag wird der Hofeweg im Ebersbacher Wohngebiet Oberland auch ab Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße bis Hofeweg 52 voll gesperrt. Das dauert voraussichtlich bis 16. September. Darüber informiert die Stadtverwaltung Ebersbach-Neugersdorf. Anlass dafür sind Bauarbeiten auf dieser Straße. Der Energieversorger Enso und die Sowag verlegen dort eine neue Gashochdruckleitung, neue Trinkwasserleitungen und eine 20-KV-Stromtrasse. Wegen dieser Vollsperrung kommt es für den Schülerverkehr der KVG Dreiländereck zur Verlegung von Bushaltestellen. Die Ausweichhaltestellen sind ausgeschildert, ebenso die Umleitung für den Fahrzeugverkehr.

Eine weitere Verkehrsbehinderung vermeldet die Stadtverwaltung für Montag, 21. August. An diesem Tag ist die Bergstraße in Neugersdorf in Höhe des Hauses Nummer 26 voll gesperrt. Dort wird ein Stromanschluss an einem Haus verlegt, wofür die Straße aufgegraben werden muss. (SZ)

