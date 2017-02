Sperrungen im Tunnel

Der Königshainer Tunnel ist am Donnerstag kurzzeitig gesperrt. © Nikolai Schmidt

Der Tunnel Königshainer Berge ist am Donnerstagmittag kurzzeitig gesperrt. Das teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mit. Die Sperrungen sind für die Zeit von 11 bis 13 Uhr angekündigt.

Nachdem bereits am Mittwoch kurzfristig am Linienbrandmeldesystem des Autobahntunnels gearbeitet werden musste, ist am Donnerstag ein Softwareupdate geplant. „Dieses Update erfordert unbedingt einen Test der Brandmeldeanlage zur Sicherstellung der Funktionalität“, heißt es von Nicole Wernicke von der Pressestelle des Lasuv. Umleitungen sind ausgeschildert. (szo)

