Sperrungen im Autobahntunnel In den Königshainer Bergen stehen Wartungsarbeiten an. Das hat Folgen für den Verkehr.

Im Autobahntunnel Königshainer Berge stehen Wartungsarbeiten an. © Nikolai Schmidt

Im Tunnel durch die Königshainer Berge stehen in dieser Woche Wartungsarbeiten an – und das hat Folgen für den Verkehr auf der Autobahn. Allerdings wurden die ursprünglich ab Dienstag geplanten Arbeiten um einen Tag verschoben. Grund sind die derzeitigen Witterungsverhältnisse und die damit verbundenen schwierigen Straßenbedingungen. „Wir wollen verhindern, dass Autofahrer bei diesen Straßenverhältnissen unnötig auf Umleitungsstrecken ausweichen“, erklärt Isabel Siebert vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr.

Geplant ist jetzt, am Mittwoch in beiden Fahrtrichtungen jeweils eine Fahrspur im Tunnel zu sperren. Am Donnerstag müssen Autofahrer dann mit kurzzeitigen Vollsperrungen rechnen. (SZ/JU)

zur Startseite