Sperrungen am Mittwoch Der Weihnachtsbaum wird in Radeberg aufgestellt. Dadurch kommt es zu Behinderungen.

Auf dem Markt von Radeberg wird am Mittwoch der Weihnachtsbaum aufgestellt. © Thorsten Eckert

An diesem Mittwoch kommt es in Radeberg zu kurzzeitigen Straßensperrungen im Bereich der Waldstraße in der Südvorstadt sowie im Markt-Bereich. Denn ab Mittwoch wird es wieder weihnachtlich auf dem Radeberger Marktplatz: Zwischen 8 und 9 Uhr wird hier der Weihnachtsbaum aufgestellt. Der kommt in diesem Jahr von der Waldstraße. Und wegen der Fällarbeiten und des Abtransportes ist deshalb Mittwochmorgen und im Laufe des Tages im Bereich der Wald- und Forststraße sowie anschließend dann wie erwähnt auch auf dem Marktplatz mit Einschränkungen der Parkmöglichkeiten zu rechnen, teilt die Stadtverwaltung dazu mit.

Der Radeberger Weihnachtsmarkt wird dabei auch in diesem Jahr nicht unter dem Weihnachtsbaum, sondern im Bereich der Stadtkirche stattfinden – vom 8. bis zum 11. Dezember. Die Verkaufshütten der kleinen Budenstadt, so heißt es aus dem Rathaus, sind dabei bereits ausgebucht. (SZ/JF)

