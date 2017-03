Sperrung wegen Schornsteinbrands Am Sonnabend musste die Feuerwehr auf die Poisentalstraße ausrücken. Es war nicht das erste Feuer dieser Art in diesem Jahr.

Autofahrer brauchten am Sonnabend Geduld auf der Poisentalstraße in Niederhäslich. Im Abschnitt zwischen Bergmannssiedlung und Heilborngraben brannte am späten Nachmittag ein Schornstein. Um 17.36 Uhr wurde deshalb die Leitstelle des Rettungsdienstes alarmiert, sodass im Anschluss die Feuerwehr ausrückte. „Im Zuge der Löscharbeiten musste die Poisentalstraße in diesem Bereich für den Fahrzeugverkehr vollständig gesperrt werden“, sagt Katrin Reis von der Stadtverwaltung Freital auf SZ-Nachfrage.

Das Feuer in der Poisentalstraße ist nicht der erste Schornsteinbrand in diesem Jahr. Ende Januar musste die Feuerwehr aus demselben Grund nach Obernaundorf ausrücken. In dem Schornstein eines Einfamilienhauses hatte sich abgelagerter Ruß entzündet. „Trotz regelmäßiger Kontrollen durch den Schornsteinfeger sind Kaminbrände in Wintern, in denen viel gefeuert wird, nicht ausgeschlossen“, sagte Gemeindewehrleiter und Einsatzleiter Armin Groß damals. (SZ/hoe)

