Sperrung wegen Gundermann-Film Die Dreharbeiten betreffen die Spreestraße in Boxberg. Noch bis Montagnachmittag dürfen Autofahrer nicht dort entlang.

Symbolbild © dpa

Boxberg. Der bekannteste Lausitzer Baggerfahrer und Liedermacher Gerhard Gundermann soll in einem Film verewigt werden. Weil ein Teil des Films nach SZ-Informationen zwischen Boxberg und Mulkwitz gedreht werden soll, ist am Montag die Spreestraße in der Zeit von 7 Uhr bis 17 Uhr für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Über die Verkehrseinschränkung informierte der Landkreis Görlitz am Donnerstag in einer Pressemitteilung.

Der offizielle Drehstart der Pandora Film- und rbb-Koproduktion erfolgte bereits am 27. Oktober. Regisseur Andreas Dresen, so heißt es in einer Mitteilung des Senders, erzählt in dem Film „Gundermann“ vom Leben dieses Vollblutkünstlers, der 1998, mit gerade einmal 43 Jahren, verstorben ist. Gedreht wird bis Dezember unter anderem in Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Berlin. (szo)

