Sperrung wegen Einsturzgefahr

Zittau. Der Gehweg an der Ecke Arndt-/Lessingstraße ist seit Kurzem für Fußgänger unpassierbar. „Die Ecke am Haus Lessingstraße 37 ist wegen Einsturzgefahr des hölzernen Vorbaus des Gebäudes von der Bauaufsicht abgesperrt worden“, teilte Rathaussprecher Kai Grebasch jetzt auf SZ-Anfrage mit.

Die Stadtverwaltung versucht, den Eigentümer des leer stehenden Gebäudes zu erreichen. Sie will ihn auffordern, zu reagieren. Aber er „ist unter der bekannten Adresse nicht erreichbar“, so Grebasch. „Der Zustellversuch ist fehlgeschlagen.“ Als nächsten Schritt wird die Verwaltung wie in solchen Fällen üblich das Schreiben per öffentlicher Mitteilung zustellen. Zudem will sie mit der Unteren Denkmalbehörde abstimmen, wie mit der Holzkonstruktion zu verfahren ist. Reagiert der Eigentümer nicht, wird die Stadt handeln und dann versuchen, ihm die Kosten in Rechnung zu stellen. (SZ/tm)

