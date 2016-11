Sperrung verlängert an der Staumauer Die Sperrung der Straße über die Staumauer an der Malter zieht sich länger hin als geplant. Schuld ist das schlechte Wetter.

Die Straße über die Staumauer ist derzeit für den Verkehr gesperrt. Und das bleibt auch noch eine Weile so. © Archivfoto: Egbert Kamprath

Die Brückenbauarbeiten über den Hochwasserüberlauf an der Talsperre Malter haben sich verzögert. „Das schlechte Wetter Anfang Oktober hat die Arbeiten aufgehalten“, informierte Eckehard Bielitz, der in der Landestalsperrenverwaltung für das Obere Elbtal und seine Nebenflüsse verantwortlich ist. Damals war geplant, die Bitumenbahnen zur Abdichtung aufzubringen. Aber das war wegen des anhaltenden Regenwetters nicht möglich. So haben sich diese Arbeiten und die nachfolgenden Schritte um mehrere Tage verzögert. Derzeit betonieren die Bauleute seitlich von der Fahrbahn die Fußwege.

Der Brückenbau und damit verbunden auch die Vollsperrung der Straße über die Staumauer zieht sich nun länger hin als geplant. „Wir brauchen jetzt noch etwas Zeit. Aber wir schaffen es, die Staumauer bis Weihnachten wieder freizugeben, wenn das Wetter mitspielt“, zeigt sich Bielitz optimistisch.

Die Brücke über den Hochwasserüberlauf wird derzeit ganz neu gebaut. Die alte Brücke hatte hundert Jahre gestanden und war nicht mehr sicher. Deswegen war sie schon seit Frühjahr 2015 für Fahrzeuge mit mehr als 7,5 Tonnen Gewicht gesperrt. Nach Fertigstellung dürfen wieder Omnibusse über die Staumauer fahren. Diese sind seit anderthalb Jahren mit einem Umleitungsfahrplan unterwegs. (SZ/fh)

