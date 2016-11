Sperrung sorgt für Verwunderung Die Ortsdurchfahrt in Wallroda war am Dienstag nicht möglich. Grund waren spontane Sanierungsarbeiten.

Die Großröhrsdorfer Straße war am Dienstag dicht. Nun herrscht wieder freie Fahrt. © Thorsten Eckert

Eine unangekündigte Straßensperrung sorgte am gestrigen Dienstag in Wallroda für Verwirrung. Denn nicht nur beim Leiter des Arnsdorfer Tiefbauamtes, sondern auch bei der Sächsischen Zeitung klingelte das Telefon. Am anderen Ende der Leitung waren Wallrodaer Bürger, die wissen wollten, was da bei ihnen vor sich geht. Die Erklärung ist schnell geliefert: Gesperrt war grundsätzlich die Großröhrsdorfer Straße in Wallroda. Die Sperrung erstreckte sich bis ins benachbarte Kleinröhrsdorf.

„Es handelt sich dabei um eine Kreisstraße, für die der Landkreis Bautzen zuständig ist“, berichtet Peter Gebhardt vom Tiefbauamt der Gemeinde. Der Landkreis habe Ende der vergangenen Woche kurzfristig bei ihm angefragt, ob es möglich wäre, am Dienstag die Schachtdeckel auf der Straße zu sanieren. „Ich habe gemeint, solange der Bus durchkommt, ist es kein Problem“, berichtet der Verwaltungsmitarbeiter. Die Maßnahme sei nach Aussagen des Landkreises auch nur für einen Tag geplant, mit dem heutigen Mittwoch sollte also eine Durchfahrt für alle Autofahrer problemlos möglich sein. „Es sollte alles ganz schnell gehen. Wahrscheinlich war die Maßnahme dann zu kurzfristig, sodass es nicht mehr möglich war, die Bürger oder die Presse zu informieren“, vermutet Peter Gebhardt. Und immerhin hatten Anlieger immer noch die Möglichkeit, die Straße zu passieren. Schließlich galt kein generelles Einfahrtsverbot an diesem Tag.

