Sperrung sorgt für Staus

An diesem Wochenende wird der marode erste Bogen der Augustusbrücke abgerissen. © Rene Meinig

Weil diesem Wochenende der marode erste Bogen der Augustusbrücke abgerissen wird, ist es am Freitag in Dresden zu massiven Staus gekommen. Denn der Abriss geht mit der Sperrung des Terrassenufers einher.

Die Straße ist seit Donnerstagabend bis zum Montag, 5 Uhr, ab dem Theaterplatz bis zur Einmündung Steinstraße voll gesperrt. Autofahrer versuchten, die Sperrung zu umfahren, mussten dann aber vor allem am Morgen auf der Wilsdruffer Straße, der Devrientstraße, der Kleinen Packhoftraße und Am Zwingerteich viel Geduld aufbringen.

Doch nicht nur der Stau macht den Dresdnern zu schaffen: Während des Abbruchs ist mit erheblicher Lärmbelästigung zu rechnen, teilt die Stadt mit. Am Sonntag, 10 bis 12 Uhr, müssen die schweren Abbruchhämmer eine Pause einlegen. Denn in dieser Zeit ist die heilige Messe in der benachbarten Kathedrale.

Die vorerst letzte Sperrung des Terrassenufers gibt dann es vom 16. bis 20. November. Sie fängt ebenfalls am Donnerstagabend an und endet am Montagmorgen. (SZ/phi/mja)

Ihr wisst nicht, was Ihr mit euren Kindern unternehmen sollt? 1. Museum besuchen 2. Baustelle Augustusbrücke gucken. Oder umgekehrt #Dresden pic.twitter.com/FH70dCPlIn — Verkehrsmuseum DD (@Verkehrsmuseum) 3. November 2017

