Sperrung in Bischdorf ist aufgehoben Die Untere Dorfstraße nahe der Kreuzung in Richtung Bernstadt ist für den Verkehr freigegeben. Im Frühjahr ändert sich das.

Die mehrere Monate gesperrte Untere Dorfstraße in Bischdorf ist seit Freitagmittag wieder frei. Das teilte Rosenbachs Bürgermeister Roland Höhne (CDU) mit. Zusammen mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr habe es am Freitag eine letzte Bauabnahme vor dem Winter gegeben, so Höhne. Dabei sei entschieden worden, dass die Sperrung aufgehoben werden kann. „Die Straße ist erst einmal ohne große Einschränkungen befahrbar“, sagt der Bürgermeister. Die Umleitung, die während des Baus der Unteren Dorfstraße über die Straße „Am Rosenbach“ verlaufen ist, ist nun außer Kraft gesetzt. Bis zum Frühjahr ist die Dorfstraße in Richtung Herwigsdorf nun uneingeschränkt zu befahren. Danach wird weitergebaut und die Dorfstraße wieder gesperrt.

Eigentlich sollte der Neubau von Straße und Entwässerungssystem schon nach den zweiwöchigen Herbstferien im Oktober abgeschlossen sein. Weil beim Bau aber kaputte Kanäle und Leitungen gefunden wurden und sich der Zustand der Straße schlechter als vermutet herausstellte, hat sich die Fertigstellung des Projekts um mehrere Monate verzögert. Durch die Instandsetzung des Straßenabschnitts soll künftig verhindert werden, dass Fahrbahn und angrenzende Grundstücke bei starkem und anhaltendem Regen überflutet werden. (ms)

