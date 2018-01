Sperrung im Hoyerswerdaer WK V e sorgt für Unverständnis

Dieser Abschnitt der Albert-Schweitzer-Straße ist marode und wird nicht wirklich benötigt. Doch wer die Straße bislang nutzte, der sieht das freilich anders. Foto: Uwe Schulz

Hoyerswerda. Wer im WK V e dieser Tage wie früher gewohnt den östlichen Zipfel der Albert-Schweitzer-Straße mit dem Auto befahren will, steht plötzlich vor Sperrschildern und Sperrscheibe: Der 260 Meter lange Abschnitt zwischen Ernst-Heim-Straße und der Zufahrt zur Medizinalberuf-Bildungsstätte ist seit 24. Januar abgeriegelt.

Die Stadt Hoyerswerda realisiert zum ersten Mal eine dauerhafte Straßensperrung auf Grund nicht mehr vorhandener Erforderlichkeit. Einst standen hier nebenan zwei Hochhäuser. Sie wurden 2009 abgerissen, anschließend legte man einen Park an. Die Betonpiste ist so marode wie viele andere Wohngebietsstraßen in Hoyerswerda; das straßenbegleitende Grün wuchert in den Straßenraum hinein. „Bemühungen der Verwaltung, diesen Straßenabschnitt im Rahmen einer ökologisch bedingten Ersatzmaßnahme zurückzubauen, blieben bisher erfolglos“, teilt die Stadtverwaltung mit. In den Wohnkomplexen VIII, IX und X wurden ähnliche Straßen schon zurückgebaut – entweder von den Großvermietern oder aber im Auftrag des Bergbaufolge-Unternehmens LMBV oder von Kommunen, die Umwelt-Ausgleichsmaßnahmen leisten mussten und hier die Kosten übernahmen. Im Fall der Schweitzerstraße fand sich bislang niemand.

In der Stadtverwaltung ist man überzeugt davon, dass die Straße „im Gesamtverkehrsnetz der Stadt für den Fahrverkehr keine entscheidende Bedeutung mehr“ hat. Das sei auch so mit den beiden Großvermietern abgestimmt worden.

Das sehen etliche Nutzer per soziale Netzwerke allerdings völlig anders: Nachdem die Sperrung vermeldet wurde, entlud sich eine Welle des Unverständnisses. Garagennutzer, Schüler der Bildungseinrichtung und Anwohner aus dem Bereich Löfflerstraße und der Schweitzerstraße nutzen die Straße sehr wohl. Der zu fahrende Umweg ist freilich nicht dramatisch. Zieht man die ohnehin zurückzulegende Fahrstrecke ab, bleibt ein Umweg von maximal 400 Metern. Für Fußgänger und Radfahrer ändert sich nichts. Der straßenbegleitende Gehweg kann weiterhin genutzt werden.

Viele der Kritiker monieren ein Ungleichgewicht bei der Behandlung der Straßen in Alt- und Neustadt. Viele Pisten in der Neustadt stammen aus den 1960er- bis 1980er-Jahren und wurden nie saniert. Bei den Geh- und Radwegen sieht es zwar besser aus, letztlich ist aber auch hier ein erheblicher Stau bei Reparaturen und Kompletterneuerungen zu verzeichnen. Der wurde verschärft durch den Umstand, dass die Finanzsituation der Stadt in den letzten Jahren extrem schlecht war. Daher konzentriert man sich bei den Straßenerneuerungen auf große, viel befahrene Pisten. In diesem Jahr sind unter anderem die Ortsdurchfahrt Dörgenhausen, ein Abschnitt der Straße zum Industriegelände und Bereiche im Industriegelände geplant. Es sind Projekte, die eigentlich schon im Vorjahr umgesetzt werden sollten, mangels Fördergeldern aber verschoben wurden. (US)

zur Startseite