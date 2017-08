Sperrung der B 115 für vier Tage Die Strecke zwischen Niesky und Rietschen erhält ab 19. August eine neue Asphaltschicht. Das bringt Einschränkungen.

Die B115 zwischen Niesky und Rietschen © andré schulze

Bereits in der vergangenen Woche begannen im Auftrag des Landkreises Görlitz Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung auf der B 115 zwischen Niesky und Rietschen. Wie das Amt für Hoch- und Tiefbau weiter informiert wurde auf einer Gesamtlänge von rund acht Kilometern die vorhandene Asphaltdeckschicht bereits abgefräst. Der Asphalteinbau erfolgt unter Vollsperrung voraussichtlich ab 19. August aus Richtung Rietschen beginnend bis voraussichtlich 23. August. Das ist jedoch abhängig von der Wetterlage. Spätestens am 21. August sollen die Arbeiten beginnen.

Zur Minimierung der Einschränkungen für die Anwohner wurde der gesamte Bereich in drei Teilabschnitte unterteilt, auf dem dann jeweils für einen Tag ein Befahren der B 115 nicht möglich sein wird. Nach jetzigem Stand betrifft das am 19. August den Abschnitt vom Ortsausgang Rietschen bis zum Abzweig Hähnichen, am 21. August bis zum Abzweig Kosel / Trebus und am 22. August den letzten Teilabschnitt bis an die Spitzkehre Niesky.

Ein weiteres Vorhaben des Landkreises ist die Fahrbahnerneuerung der S 127 zwischen der Kunnersdorfer Senke bis Deschka. Erst ab dem 30. August soll der Asphalteinbau auf einer Länge von 7 700 Metern erfolgen. Ab diesem Zeitpunkt wird der Streckenabschnitt für den Durchgangsverkehr gesperrt und eine Umleitung über die B 115, Kodersdorf, Horka und Rothenburg eingerichtet. Die Fertigstellung ist für den 11. September geplant. Beide Bauvorhaben sind reine Instandsetzungsmaßnahmen, die den Zustand des Straßenoberbaus noch lange erhalten und Kosten für umfangreichere Sanierungen vermeiden sollen. (SZ)

zur Startseite