Sperrung auf der B6 im Dresdner Osten

Lange schon hat dieser Abschnitt der B6 auf die Bauarbeiter gewartet. An diesem Mittwoch nun beginnt der Ausbau. Betroffen sind die Abschnitte vom Ortsausgang Dresden bis Ortseingang Weißig sowie zwischen dem Knotenpunkt B6/Gewerbegebiet an der Prießnitzaue und der Einmündung der Radeberger Straße in Weißig.

Während der Arbeiten muss eine Spur der Straße gesperrt werden. Ab 27. Juni können Autos nur noch in Richtung Bautzen weiter auf dem gewohnten Weg fahren. In Richtung Dresden ist eine Umleitung eingerichtet. Der Verkehr wird ab der Kreuzung am Schänkhübel über die S177 bis zur Anschlussstelle Radeberg Süd über die S181 bis zum Ullersdorfer Platz in Dresden umgeleitet. Damit es dabei nicht zu Problemen kommt, stehen zusätzlich zwei Ampeln am Ullersdorfer Platz sowie an den Ausfahrten des Gewerbegebietes Weißig auf die S181.

Die Kosten von 700 000 Euro für das Vorhaben trägt der Bund. Bis 3. August wollen die Arbeiter fertig sein. (SZ/acs)

