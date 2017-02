Sperrung auf der B 170 Wegen einer drohenden Dachlawine ist die Bundesstraße in Schmiedeberg nur halbseitig befahrbar. Die Verkehrseinschränkung dauert mehrere Tage.

Im ehemaligen Maschinenbau drohen Schneemassen hinabzustürzen. Die Straße muss vorübergehend halbseitig gesperrt werden.

Die Straße muss vorübergehend halbseitig gesperrt werden.

Polizei und Dippser Ordnungsamt waren am Mittwoch an der B 170 in Schmiedeberg im Einsatz, um Fußgänger und Autos vor herabstürzenden Schneelawinen zu schützen beziehungsweise zu warnen. Vom Gebäude des ehemaligen Maschinenbaus schob sich durch das Tauwetter der schwere Schnee immer weiter zur Dachkante und fiel donnernd in die Tiefe. Die Polizei verfügte deshalb eine halbseitige Sperrung der B 170. Niemand hatte angenommen, dass die geringe Schräge des erst kürzlich neu eingedeckten Daches überhaupt ausreichen würde, dass der Schnee abrutscht. Deshalb sollen nach Auskunft des Gebäudeeigentümers demnächst Fanggitter angebracht werden. Bis der letzte Schnee auf dem Dach getaut ist, sorgt eine Ampelanlage dafür, dass der Verkehr wechselseitig an der Gefahrenstelle vorbeigeführt wird. Sie steht voraussichtlich bis Freitag.

