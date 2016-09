Sperrung auch noch nach dem Fest Schranken und Sperrschilder für den Anger können bis zu einer Woche stehen.

Nach dem Herbst- und Weinfest bleibt der Dorfanger noch für einige Zeit für den den Verkehr gesperrt. © Norbert Millauer

Das Herbst- und Weinfest ist vorbei – weshalb sind da die Sperrungen noch da, so die Frage eines Radebeulers am Dienstagvormittag auf der Bahnhofstraße. Dort verhinderte eine Schranke weiter die Durchfahrt nach Altkötzschenbroda. Ingolf Zill, Sachgebiet Verkehrsangelegenheiten der Stadtverwaltung, hat die Erklärung.

Die sogenannte verkehrsrechtliche Anordnung, die dem Beschildern zugrunde liegt, besagt, dass der Dorfanger bis 30. September voll gesperrt ist. Weil der Abbau der Festhütten so lange dauern kann. Damit weder diejenigen, die sie abbauen, noch die Autofahrer in Kollisionsgefahr geraten, wird der Zeitraum dafür relativ großzügig bemessen, so Zill. Sollten die Arbeiten eher enden, wird die Sperrung eher aufgehoben.

Anders sieht es mit den Parkverbotsschildern auf der Meißner Straße aus. Die sollten zeitnah abgeräumt werden, sagt Ingolf Zill. Weshalb sie Dienstagvormittag noch standen, wusste auch er nicht. (SZ/IL)

