Sperrung am Blauen Wunder naht Im April beginnen die Arbeiten. Die Stadt will weiträumige Umleitungen ausschildern.

Aufgrund von Brückenbauarbeiten fällt stadteinwärts eine Fahrspur auf dem Blauen Wunder weg. © Sven Ellger

Ab April wird es auf dem Blauen Wunder eng. Aufgrund von Brückenbauarbeiten fällt stadteinwärts eine Fahrspur weg. Dieser Plan sorgt für heftige Diskussionen bei Kraftfahrern. Sie befürchten ein Stauchaos an der Brücke. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) moniert zudem, dass parallel dazu am Körner- und am Loschwitzer Wiesenweg zwei wichtige Abschnitte des Elberadwegs wegen Bauarbeiten gesperrt werden sollen. Damit gäbe es für Radfahrer keine Alternative.

Die Stadt untersucht jetzt, welche Verlagerungen des Verkehrs zu erwarten sind, teilt Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) auf SZ-Anfrage mit. Falls nötig, würden dann Hinweisschilder für eine weiträumige Umleitung des Verkehrs aufgestellt. „Gleich zu Beginn des neuen Jahres werde ich mich mit den Verkehrsplanern aus dem Stadtplanungsamt und dem Straßen- und Tiefbauamt zusammensetzen und besprechen, wie wir dies genau machen“, sagte er. Für Radfahrer soll eine Lösung geschaffen werden. Trotz der Bauarbeiten wird der Körnerweg weiter offen gehalten. Wie das gesichert werden kann, prüft derzeit das Straßenbauamt.

Schmidt-Lamontain hatte die Sperrung, die bis Ende Oktober dieses Jahres dauern soll, als „unfreiwilligen Verkehrsversuch“ bezeichnet. Bereits im Luftreinhalteplan der Stadt ist vorgesehen, dass eine Fahrspur auf dem Blauen Wunder zugunsten von Radstreifen wegfällt. Damit soll die Umweltbelastung reduziert werden. Während der Sperrung werden die Auswirkungen auf den Verkehrsfluss und die Verlagerung auf die Umleitungsstrecken untersucht. Erst danach soll entschieden werden, ob die dritte Spur generell gesperrt bleibt oder nicht. Der ADFC fordert Radstreifen auf der Straße, durch die die dritte Fahrspur dann dauerhaft wegfallen würde.

Das Blaue Wunder soll bis 2030 umfassend saniert werden. Dieses Jahr werden verformte oder beschädigte Stahlteile erneuert, unter anderem die Geländer direkt neben der Straße. Dabei müssen Gerüste aufgestellt werden.

