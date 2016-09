Sperrmüll in Flammen Ein Feuer hat am Montag in Weißwasser zu einem Einsatz von Feuerwehr, Krankenwagen und Polizei geführt.

Das Feuer hat deutliche Spuren am Gebäude hinterlassen. © Joachim Rehle

Am Montagmittag hat in einem Hinterhof an der Bautzener Straße ein Haufen mit Sperrmüll gebrannt. Dabei ist eine Frau verletzt worden und musste von den Rettungskräften behandelt werden. Der aufsteigende Rauch des Feuers ist durch das angekippte Fenster in das Innere der Wohnung im ersten Obergeschoss gelangt. Das Fliegennetz vor dem Fenster ist ebenfalls in Brand geraten.

Die Flammen der brennenden Elektrogeräte und Möbel, die direkt am Haus abgestellt waren, haben die Wand bis zum ersten Stock geschwärzt und die Fensterrahmen vom Keller bis zum Obergeschoss verkohlt. Im Erdgeschoss ist zudem die Fensterscheibe zu einem Lagerraum des Geschäfts Schreib Chic zu Bruch gegangen. Die dahinterliegende Jalousie ist dadurch verschmort worden.

Als die Mitarbeiterin des Geschäfts das Feuer in dem Raum bemerkt hat, ist die Feuerwehr bereits alarmiert gewesen. Im Inneren des Gebäudes hat es bis auf den Rauch keine Schäden gegeben, erklärt Jürgen Herzog von der Feuerwehr Weißwasser auf SZ-Nachfrage. Die Brandursache war noch unklar. Insgesamt sind ein Löschzug, zwei Rettungswagen und zwei Polizeifahrzeuge im Einsatz gewesen.

