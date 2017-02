Sperrmüll gerät in Brand

An der Großröhrsdorfer Straße in Pulsnitz brannte am Mittwochnachmittag Sperrmüll. © Rico Löb

Zu einem Brand kam es am Mittwochnachmittag in Pulsnitz. Vor einem Haus in der Großröhrsdorfer Straße war in einem Sperrmüllcontainer ein Feuer ausgebrochen. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Pulsnitz rückten aus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, qualmte es bereits heftig aus dem gefüllten Container. Anwohner hatten bereits versucht, das Feuer zu löschen. Letztendlich gelang es aber erst der Feuerwehr, die Flammen zu bekämpfen.

Unklar ist noch, warum das Feuer ausbrach. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Verletzt wurde niemand. (szo)

