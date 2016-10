Sperrmüll auf der Bahnhofstraße gammelt vor sich hin Seit mehreren Tagen liegt der Müllhaufen. Den Verursachern droht eine Gebühr.

Innerhalb von drei Tagen ist der Müllhaufen größer geworden. © nis

Es ist kein schöner Anblick, der sich den Passanten am Zebrastreifen in der Bahnhofstraße Anfang dieser Woche bietet. Mindestens seit Montag liegt hier ein Sperrmüllhaufen, der inzwischen vom Regen durchnässt und mit Blättern übersät ist.

Zwar ist es erlaubt, Sperrmüll auf die Straße zu stellen, wenn eine Abholung mit dem Abfallzweckverband Oberes Elbtal (ZAOE) vereinbart wurde. Allerdings dürfen die Abfälle frühestens am Vorabend der Abholung am Grundstück abgestellt werden. So teilt es die Stadt auf ihrer Internetseite mit. Wird der Müll länger im öffentlichen Verkehrsraum belassen, ist die Stadt berechtigt, vom Verursacher eine Sondernutzungsgebühr zu verlangen. Die könnte den Besitzern des Sperrmülls auf der Bahnhofstraße nun drohen, weil sie den Unrat zu früh auf die Straße gestellt haben.

Der Müllhaufen ist in den vergangenen Tagen gewachsen. Inzwischen liegen dort neben Kissen, Brettern, Matratzen und Schubladen auch eine alte Fernsehröhre und ein Plastikklappstuhl. Offenbar haben andere einfach ihren Unrat dazu gestellt.

Dabei kann man seinen Müll kostenlos auf den Wertstoffhöfen der ZAOE abgeben. Elektrogeräte werden auf allen Wertstoffhöfen angenommen. Sperrmüll kann auf dem Wertstoffhof Gröbern, Radeburger Straße in Niederau entsorgt werden.

