Sperre auf der Carl-Pfeiffer-Straße Ab Montag müssen Autofahrer in Radebeul an eine weitere Straßensperrung denken.

Ab Montag müssen Autofahrer in Radebeul an eine weitere Straßensperrung denken. Wie die Stadt auf ihrer Internetseite mitteilt, wird die Carl-Pfeiffer-Straße in Radebeul-West für knapp zwei Wochen komplett gesperrt. Dort müssen die Trinkwasserleitungen neu verlegt werden. Die Bauarbeiten sollen bis zum 11. August dauern.

Noch bis zum 4. August wird die Wettinstraße in Oberlößnitz vor Hausnummer 17 gesperrt. Dort wird ein Abwasseranschluss verlegt. Insgesamt wird derzeit an 12 Straßenabschnitten der Stadt gebaut. Laut Baustellenliste der Stadt sollen die Arbeiten in Altserkowitz und an der Meißner Straße zwischen Megadrome und Baumschule Schumann bis Montag abgeschlossen sein. Dort wurde die Decke der Fahrbahn ausgebessert. (SZ/nis)

