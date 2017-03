Sperrbezirke bei Niesky widerrufen Einige Sperrbezirke aufgrund von Wildvogelgeflügelpest im Landkreis Görlitz werden aufgehoben. Ein generelles Ende ist das aber noch nicht.

Aus einigen Sperrbezirken der Wildvogelgeflügelpest werden nun Beobachtungsgebiete. © SZ/David Berndt

Niesky. Mit Wirkung vom Mittwoch werden drei Wildvogelgeflügelpest-Sperrbezirke im Landkreis Görlitz widerrufen, informierte der Landkreis in einer Mitteilung am Dienstag. Damit werden auch die für diese Gebiete angeordneten Schutzmaßregeln aufgehoben. Das betrifft die Sperrbezirke Görlitz, Zodel und Bärwalder See.

Für die Beobachtungsgebiete „Görlitz Umland“, „Zodel Umland“ und „Bärwalder See Umland“ gelten bis auf Widerruf die Schutzmaßregeln der Beobachtungsgebiete fort. Und das für die Dauer von mindestens weiteren neun Tagen, heißt es aus dem Landratsamt.

Der im Landkreis Görlitz ab Mittwoch verbleibende Sperrbezirk Schleife besteht fort. Davon betroffen sind auch noch drei Beobachtungsgebiete im Landkreis. Zum einen das um Schleife gezogene Gebiet. Das betrifft Gablenz, Groß Düben, Trebendorf, die Stadt Weißwasser und zieht sich gen Süden über die Gemeinden und Ortschaften Boxberg, Kreba-Neudorf, Mücka bis Hohendubrau sowie die angrenzenden Gemeinden des Landkreises Bautzen. Von der Gemeinde Quitzdorf am See ist nur Steinölsa betroffen. Außen vor sind der Stausee und die Gemeinden Waldhufen und Vierkirchen.

Ebenfalls unter Beobachtung steht das Gebiet Görlitz und Umland. Davon betroffen sind die Gemeinden Neißeaue, Kodersdorf, Schöpstal und Markersdorf sowie die Stadt Görlitz. Dazu anteilig im Norden die Ortschaften Biehain in der Gemeinde Horka und Nieder Neundorf als Ortsteil der Stadt Rothenburg. Mit eingekreist ist auch der Berzdorfer See und die Gemeinde Schönau-Berzdorf. Das dritte Beobachtungsgebiet liegt südlich der Linie Löbau, Bernstadt und Ostritz und reicht bis zum Zittauer Gebirge beziehungsweise tschechischen Grenze.

Die Stallpflicht bleibt in diesen Gebieten weiterhin bestehen, so das Landratsamt. Vorausgegangen war das Aufheben der tierseuchenrechtlichen Allgemeinverfügung der Landesdirektion Sachsen zum 20. März. Seitdem konnte im Freistaat das Geflügel wieder unter freiem Himmel gehalten werden. (SZ/sg)

Aktuelle Informationen gibt es auf den Seiten des Landkreises Görlitz.

