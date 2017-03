Sperrbezirke aufgehoben Infolge der Geflügelpest galten rings um Geringswalde und Flöha besondere Auflagen. Die Stallpflicht bleibt bestehen.

Hunde und Katzen dürfen in Geringswalde wieder ohne Leine frei umherlaufen. Das Landratsamt Mittelsachsen hat den Sperrbezirk und das Beobachtungsgebiet rund um die Stadt aufgehoben. Bis zu einem Umkreis von zehn Kilometern gab es sowohl für Geflügelhalter als auch für Anwohner und Tierbesitzer strenge Auflagen, um die Ausbreitung der am Großteich aufgetretenen Geflügelpest zu verhindern.

Am 17. Januar war an dem Teich ein toter, an Vogelgrippe verendeter Schwan entdeckt worden. Nur drei Tage später, am 20. Januar, wurde an der selben Stelle eine ebenso infizierte Stockente gefunden. Infolgedessen rief das Landratsamt im Umkreis von drei Kilometern einen Sperrbezirk aus, der für 21 Tage galt. Die Auflagen für das Beobachtungsgebiet im Umkreis von zehn Kilometern behielten für 30 Tage ihre Gültigkeit. Nach wie vor bestehenbleibt allerdings die Stallpflicht für das Geflügel. Ebenso gibt es um den Amselsteig in Flöha einen Sperrbezirk sowie eine Beobachtungszone. Dort war am 15. Februar ein toter, infizierter Bussard gefunden worden.

Bis Dienstagnachmittag sind beim Landratsamt 167 tote Vögel sowie Tupferproben aus Kloake und Rachen eingegangen. 151 Test waren negativ, vier positiv. Zwölf Ergebnisse stehen noch aus. (DA/mf)

