Sperrbezirk wird aufgehoben Voraussetzung ist, dass es keinen Vogelgrippe-Fall mehr gibt. Neu hinzugekommen ist ein Sperrbezirk am Bärwalder See.

Nach Feststellung der Geflügelpest bei einem Trauerschwan im Bernsdorfer Tiergehege waren am 9. Februar die Stadt Bernsdorf und der Bereich in einem 3-Kilometer-Radius um das Tiergehege zum Sperrgebiet erklärt worden. Hinzu kam die Ausweisung eines Beobachtungsgebietes, das sich bis nach Lauta, Oßling und auf Teile von Hoyerswerda erstreckte. Frühestens nach einer 21-Tage-Frist, ohne einen weiteren Vogelgrippe-Fall, kann der Sperrbezirk wieder aufgehoben werden. In Bernsdorf ist damit in dieser Woche zu rechnen, wie dazu jetzt aus dem Landratsamt in Bautzen zu erfahren war.

Bereits am Montag wurde allerdings auch ein neuer Sperrbezirk ausgewiesen. Betroffen ist der Lohsaer Ortsteil Lippen und ein Areal am südöstlichen Rand der Gemeinde Spreetal, nachdem am Bärwalder See ein infizierter Graureiher gefunden worden war. Über den Sperrbezirk hinaus wird auch dort ein Beobachtungsgebiet ausgewiesen. Das erstreckt sich ins Spreetaler Gemeindegebiet. Lohsa gehört bereits zu dem Beobachtungsgebiet, das Mitte Februar nach Feststellung der Vogelgrippe in Königswartha ausgewiesen wurde. Hiervon betroffen sind auch Oßling und Wittichenau sowie Teile der Stadt Hoyerswerda.

Vom Sperrgebiet zum Beobachtungsgebiet

Sofern das Sperrgebiet Bernsdorf in dieser Woche aufgehoben wird, wechselt der betroffene Bereich den Status zum Beobachtungsgebiet. In diesem gelten ebenfalls noch Einschränkungen für die Geflügelhaltung – und das für mindestens einen Monat. Bereits in etwa zwei Wochen dürften Lauta, Oßling und Hoyerswerda aus dem um Bernsdorf gebildeten Beobachtungsgebiet entlassen werden, vorausgesetzt bis dahin gibt es keinen neuen Vogelgrippe-Fall. Unabhängig davon gilt sachsenweit weiterhin die Stallpflicht für Geflügel.

Nur in Bernsdorf wurde übrigens bisher die Vogelgrippe in einer Geflügelhaltung festgestellt. Dort waren alle im Tiergehege gehaltenen Vögel getötet worden. Bei allen anderen Funden im Landkreis waren Wildvögel betroffen. Es habe sich im Fall von Bernsdorf zwar gezeigt, wie schlimm und für alle Betroffenen hochemotional die Tötung eines Tierbestandes ist, heißt es aus dem Landratsamt. „Im Interesse der Weiterverbreitung der Tierseuche und des Schutzes der Tierbestände war dies nach den Vorschriften der Geflügelpest-Verordnung jedoch unvermeidlich.“ (rgr)

