Sperrbezirk ist aufgehoben Seit Ende Dezember wurden im Kreis keine weiteren toten Wildvögel gefunden. Dennoch bleibt die Stallpflicht wegen der Vogelgrippe bestehen.

Der Sperrbezirk wird ab Freitag aufgehoben. © Daniel Schäfer

Im Sperrbezirk, der rund um Heidenau, Dohna, Pillnitz, Graupa und West-Pirna wegen der Vogelgrippe eingerichtet wurde, gibt es nun erste Erleichterungen. Wie das Landratsamt mitteilt, wird der Sperrbezirk ab Freitag, 13. Januar, aufgehoben. Denn seit dem 23. Dezember wurde in dem Gebiet kein erneuter Fall des hochansteckenden Vogelgrippe-Virus H5N8 nachgewiesen. Das bedeutet nun, dass etwa Geflügelhalter nicht mehr jedes tote Tier in einem Labor untersuchen lassen müssen.

Für den früheren Sperrbezirk gelten ab sofort die etwas weniger restriktiven Vorgaben des Beobachtungsgebietes. Dieses ist großflächiger angelegt und umfasst Kreischa, Dresden-Striesen, Rossendorf, Dürrröhrsdorf-Dittersbach, Wehlen, Lohmen und Struppen sowie Friedrichswalde-Ottendorf. Im Beobachtungsgebiet dürfen Hunde und Katzen nicht frei herumlaufen und müssen weiter an die Leine. Sie können sich zwar an der Vogelgrippe nicht anstecken, jedoch als Träger fungieren. Geflügelhalter müssen ihre Tiere weiterhin in geschlossenen Ställen oder unter einer Schutzvorrichtung halten. Diese muss so konstruiert sein, dass Wildvögel nicht von außen eindringen können.

Nach allen bisher bekannten Untersuchungen könne sich der Mensch dem Landratsamt zufolge nicht an der Vogelgrippe anstecken. Dennoch darf Geflügel, das im Beobachtungsgebiet gezüchtet wird, nur innerhalb des Bezirks geschlachtet und verzehrt werden. Denn auch wenn für den Menschen beim Fleischverzehr keine Gefahr bestehe, könne rohes Fleisch das Virus übertragen. Es darf die Region nicht verlassen. Die Behörde weist zudem darauf hin, dass für ganz Sachsen unabhängig von einem eingerichteten Sperrbezirk oder Beobachtungsgebiet die landesweite Stallpflicht für sämtliches Geflügel nach wie vor gilt.

