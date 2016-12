Spender schenkt Freital 5 000 Euro

Die Stadt Freital kann sich über ein großes Geldgeschenk freuen. Wie in der jüngsten Sitzung des Finanz- und Verwaltungsausschusses bekannt wurde, wurden 5 000 Euro an die Stadt gespendet. Anders als in den meisten Fällen ist zu der Spende kein konkreter Verwendungszweck angegeben. „Wir sollten gemeinsam darüber nachdenken, was wir mit dem Geld tun können“, sagte Oberbürgermeister Uwe Rumberg. Die Verwaltung werde den Stadträten einen Vorschlag machen. Neben den 5 000 Euro gab es in den Monaten Oktober und November noch weitere Spenden. 50 Euro gehen an die Kindertagesstätte Kinderland am Wiesenhang. Über hundert Euro kann sich der Hort der Glückauf-Grundschule freuen.

Die Ausschussmitglieder haben der Annahme der Spenden zugestimmt. Dieses Prozedere ist seit 2014 für sächsische Kommunen in der Gemeindeordnung so vorgeschrieben, um mehr Transparenz zu schaffen. (SZ/win)

