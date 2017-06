Spender mögen die Feuerwehr Auf Goldbarren oder eine Million Euro wartet die Stadt noch. Bis dahin gibt es mehr oder weniger große Zuwendungen.

Heidenau. Jeder freut sich über eine Spende. Zwischen dem 1. Januar vorigen und dem 30. Juni dieses Jahres konnte sich in Heidenau 53 Mal gefreut werden. So viele Geld- und Sachspenden gingen in dieser Zeit auf dem Stadtkonto ein. Für die Stadt selbst war nicht viel dabei, die meisten Spenden waren für Einrichtungen der Stadt. Die Feuerwehr erwies sich bei Spendern als besonders beliebt. Ihr galt zum Beispiel auch die bisher höchste Geldspende – immerhin 3 322,80 Euro. Dagegen musste sich der Friedhof Nord auch schon mal mit 20 Euro begnügen.

Die bisher höchste Sachspende betrug 5 000 Euro und die mussten sich die Kitas und Horteinrichtungen der Stadt teilen. Es handelte sich um pädagogisches Spielmaterial. Die meisten Spenden sind relativ unspektakulär. Mal sind es Zeitschriften für die Bibliothek, mal Kuchen für ein Schulfest oder Spielzeug. Ein Schwibbogen und Obstbäume sind die bisherigen Besonderheiten. Auf außergewöhnliche Spenden wie Goldbarren oder jährlich eine Million Euro wie Görlitz wartet Kämmerer Jens Neugebauer noch. Bis dahin bleiben die meisten Spenden Durchlaufposten.

Die Stadträte müssen seit Ende 2013 über jede Spende abstimmen, ob sie angenommen wird oder nicht. Damit solle das Spenden transparenter gemacht und mögliche Beeinflussungen von vornherein verhindert werden. Die Heidenauer haben bisher noch keine abgelehnt. Nicht nur die Feuerwehr hofft, dass das auch in Zukunft so bleibt und die Spendierfreude der Heidenauer vielleicht noch größer wird.

