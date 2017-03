Spender gesucht Anett Tränkner organisiert eine Typisierungsaktion in Riesa. Ihr Sohn und seine Freundin leiden an Leukämie.

Typisierungsaktion in Riesa: Gesucht werden potenzielle Knochenmark- und Stammzellenspender. © Regina Berger

Anett Tränkner trommelt für eine Typisierungsaktion am kommenden Sonnabend, 1. April. Ziel ist es, einen Knochenmarkspender für ein Mädchen zu finden – die Freundin ihres Sohnes Robin. Beide leiden an Leukämie. Sie haben sich bei der Therapie kennengelernt. Doch Hilfe ist gerade vor allem für das Mädchen gefragt. Die engagierte Mutter stammt aus Bockwitz bei Belgern, bezeichnet sich aber selbst als „halbe Riesaerin“. „Das ist von uns aus die nächstgrößere Stadt. Wir haben in Riesa auch unsere Kinderärztin Frau Kunze. Sie hat die Krankheit bei Robin festgestellt.“ Auch im Riesaer Krankenhaus seien sie regelmäßig – zum Bluttest.

Gesucht werden potenzielle Knochenmark- und Stammzellenspender. An der Typisierungsaktion kann jeder teilnehmen, der zwischen 18 und 55 Jahre alt ist. Die Typisierung selbst geht sehr schnell – durch einen Abstich der Mundschleimhaut. Die Probe wird danach an den Verein für Knochenmark- und Stammzellenspenden geschickt. Je nachdem, ob erste Parameter übereinstimmen, folgen danach weitere Tests.

Die Typisierungsaktion findet am Sonnabend, 1. April, von 10 bis 15 Uhr beim THW in der Kastanienstraße 4 in Riesa statt.

