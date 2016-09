Spender für Leukämiekranke gefunden Im kommenden Monat wird Isabell Schurig das Knochenmark übertragen. Hoffnung, aber auch Furcht begleiten sie dabei.

Isabell Schurig hat Blutkrebs. Im kommenden Monat erhält sie eine Knochenmarkspende. Von wem erfährt die junge Döbelnerin frühstens in zwei Jahren. © Archiv/Dietmar Thomas

Im Mai bekam Isabell Schurig die schockierende Nachricht: Sie hat Leukämie. Ohne Knochenmarkspende ist das eine tödliche Diagnose. Aber jetzt kann die 25-Jährige wieder hoffen. In der weltweiten Datei für Knochenmark- und Stammzellenspenden wurde eine Person gefunden, die als Spender für die junge Döbelnerin infrage kommt. „Am 26. September gehe ich ins Krankenhaus. Für den 4. Oktober ist die Übertragung geplant“, sagt Isabell Schurig erleichtert.

Anfang August war sie noch einmal zur Chemotherapie und Knochenmarkpunktion in der Klinik. Seitdem habe sie keine Chemotherapie mehr gebraucht. „Es sieht sehr gut aus“, meint sie. Neben der Hoffnung begleitet sie jetzt auch ein wenig Furcht vor der Knochenmarkspende. „Ich mache mir Gedanken, ob auch alles klappt“, meint sie. Ehemann Maik und der sechsjährige Elias drücken die Daumen. Dass die beiden gut zurechtkommen, wenn die Mama nicht Zuhause ist, daran hat Isabell Schurig keine Zweifel: „Sie waren doch schon öfter allein, wenn ich im Krankenhaus war. Und das hat immer gut funktioniert.“

Wer der Spender ist, dessen Stammzellen denen der Döbelnerin gleichen, weiß die junge Frau nicht. Dass die Daten vorerst geheim bleiben, ist aber üblich. Zwar könnte sich Isabell Schurig nach der Spende über den Verein für Knochenmark- und Stammzellenspenden Dresden oder die Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) bei dem Spender bedanken, aber vorerst nur anonym. Erst nach zwei Jahren erhalten Spender und Patient die konkreten Daten des jeweils anderen. Dann können sie sich direkt miteinander in Verbindung setzen. „Das würde ich gern. Ich möchte wissen, wer die Person ist und ihr natürlich Dankeschön sagen“, so Isabell Schurig.

Inzwischen sind auch die Speichelproben der 315 Frauen und Männer ausgewertet, die sich Ende Juli typisieren ließen, um Isabell Schurig vielleicht helfen zu können. Für sie war kein passender Spender dabei. „Aber trotzdem gibt es aus diesem Kreis bisher eine Person, die in die engere Wahl für eine Spende gekommen ist“, sagt Maria Freystein vom Verein für Knochenmark- und Stammzellenspenden Dresden. Auch hier bleibt die Anonymität des Betreffenden gewahrt.

Diejenigen, die sich an der Typisierungsaktion beteiligten, sind in die weltweite Spenderkartei aufgenommen worden und haben ihren Spenderausweis erhalten. „In Deutschland sind reichlich sieben Millionen Spender registriert, weltweit sind es mehr als 29 Millionen“, so Maria Freystein. „Und täglich kommen etwa hundert dazu.“ Im Durchschnitt könne innerhalb von drei Monaten für 75 Prozent der Patienten ein Spender gefunden werden.

