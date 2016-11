Spender für krebskranke Melissa gefunden

Symbolbild: Eine Frau gibt eine Speichelprobe ab. Viele Freiwillige taten dies, um der erkrankten Melissa zu helfen. © dpa

Melaune/Dresden. Für Melissa, die kleine Enkelin von Margit und Norbert Pohl, die in Döbschütz die Gärtnerei Fuchs betreiben, ist inzwischen ein Stammzellenspender gefunden worden. Das 15 Monate alte Mädchen, das mit seinen Eltern in Dresden lebt, ist an Blutkrebs erkrankt.

Auch in Melaune war eine Typisierungsaktion organisiert worden. Dort hatten Katrin und Friedmar Gaertner, die mit der Familie verwandt sind, mit Hilfe von zwei Vereinen aus dem Erzgebirge und aus Dresden alles vorbereitet. Das war im Juli. 250 Menschen waren ihrem Aufruf gefolgt und hatten eine Speichelprobe abgegeben.

Melissa würde es den Umständen entsprechend gut gehen, vor allem, wenn sie zwischen den Behandlungen nach Hause darf, sagt Frau Gaertner aus Melaune. Die Knochenmarkspende soll am 24. November in Dresden vorgenommen werden. Für ihre Eltern, Rebekka und Andreas, die gesamte Familie, Freunde und Bekannte ist das eine große Hoffnung, damit Melissa gesund werden kann. (SZ/ag)

zur Startseite