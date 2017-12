Spendenziel erreicht Für den Bergbaulehrpfad in Dippoldiswalde wurden fast 16 000 Euro gespendet. Damit sollen Infotafeln finanziert werden.

Dippoldiswalde. Das Projekt des Fördervereins für den mittelalterlichen Bergbau für einen Lehrpfad in Dippoldiswalde hat sein Spendenziel erreicht. Auf der Spendenplattform 99 Funken der Sparkasse hatten bis zum Dienstagnachmittag 114 Unterstützer 15 965 Euro für das Vorhaben gespendet. „Das ist doch eine schöne Meldung vor Weihnachten“, kommentiert Christiane Hemker, Leiterin des Archaeomontan-Projekts, dieses Resultat. Bis zum 21. Dezember läuft die Frist noch, in der Unterstützer Geld für das Vorhaben geben können. Die 15 965 Euro müssen also noch gar nicht das Ende der Fahnenstange sein.

Mit den Spendengeldern plant der Förderverein, an sechs Stellen in Dipps Informationstafeln aufzustellen, die über den Altbergbau informieren. Die Stationen sind am Obertorplatz, der Glashütter Straße, dem Busbahnhof, der Herrengasse, der Wassergasse und auf dem Markt beim ehemaligen Bergamt vorgesehen. (SZ/fh)

