Spendentafel erstmals präsentiert Knapp 4000 Euro sind schon zusammengekommen. Der Sportverein will allerdings noch mehr erreichen.

Tobias Kummer, Erik Böhlig und Sebastian Klapper präsentieren stolz die Spendentafel. © Marko Förster

Königstein. Der SV Königstein zeigte am Sonnabend erstmalig öffentlich seine Sponsorentafel. Mittlerweile sind schon über 4 000 Euro zusammengekommen, etwas mehr als sechzig Felder wurden verkauft, sagte Vereinsvorsitzender Sebastian Klapper. „Wenn es mit dem Tempo weitergeht, dann haben wir unser Ziel bald erreicht.“ Mit dem gesammelten Geld will der Verein die Stadt bei der Sanierung des Sportplatzes in Pfaffendorf unterstützen. (kk)

