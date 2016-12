Spendensumme für Kirchenheizung steigt Die Gemeinde der Sebnitzer Peter-Pauls-Kirche hat schon mehr als Hälfte der Summe zusammen. Noch gut 25 000 Euro werden noch benötigt.

Die evangelische Kirchgemeinde hat schon mehr als die Hälfte der benötigten Spenden für eine neue Heizung in der Sebnitzer Peter-Pauls-Kirche beisammen. Mit Stand vom 21. Dezember sind 31 830 Euro auf dem Spendenkonto eingegangen, benötigt werden 58 000 Euro. Viele Menschen aus Sebnitz und Umgebung aber auch darüber hinaus haben sich beteiligt, berichtet Pfarrer Lothar Gulbins. Aktuell arbeitet der Bauausschuss der Kirchgemeinde an der Detailplanung. Der Bau soll im Sommer beginnen. Insgesamt kostet die neue Heizungsanlage 183 000 Euro. 100 000 Euro gibt die Landeskirche, weitere 25 000 Euro hat die Gemeinde zurückgelegt. Die übrige Summe muss über Spenden zusammenkommen. Die historische Dampfheizung läuft nur noch per Ausnahmeregelung, ihre Betriebserlaubnis erlischt bald. (SZ/dis)

