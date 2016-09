Spendenschiff im Labyrinth Radebeuls Lügenmuseumschef Reinhard Zabka und die Organisatorin des Spendenlaufs für die neue evangelische Oberschule haben sich für ein ganz besonderes Projekt zusammengetan.

Beim Aufbau des „Spendomat-Schiffes“ auf der Elbwiese neben dem Labyrinth: Tischler Matthias (v.l.), Nadine Hertzschuch und Reinhard Zabka. © Norbert Millauer

Radebeuls Lügenmuseumschef Reinhard Zabka und Nadine Hertzschuch, Organisatorin des Spendenlaufs für die neue evangelische Oberschule in Radebeul, haben sich für ein ganz besonderes Projekt zusammengetan.

Direkt neben dem alljährlich zum Weinfest von Zabka und seinem Team aufgebauten Labyrinth aus Paletten und Abfallholz steht diesmal am Elbufer ein Holzschiff, mithilfe der Labyrinth-Macher entstanden. Es bekommt ein Segel und hoffentlich viele Stoffabschnitte mit Informationen über die Spenden, die bei den Aktionen für die evangelische Oberschule zusammenkommen. Das Schiff endet im Gegensatz zum Skulpturengarten Labymania nicht am Sonntag, 19 Uhr, im feurigen Finale. Sondern soll weiter an gut sichtbarer Stelle den Spendenstand verkünden. Wo, wird noch festgelegt. (SZ)

www.weinfest-radebeul.de

zur Startseite