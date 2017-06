Spendensammlung zur Restaurierung von Buchschätzen Zwei Bücher aus der ehemaligen Klosterbibliothek der Burg Oybin sollen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Das große Gesangsbuch ist eine Pergamenthandschrift, das kleine Buch ein „Brevarium Pragnese“ mit Stundengebeten von 1492. Foto: Mario Heinke

Der Schatz lagert im Wissenschaftlichen und Heimatgeschichtlichen Altbestand der Christian-Weise-Bibliothek in der Lisa-Tetzner-Straße in Zittau. Das soll auch so bleiben. Trotzdem sammelt die Gemeinde Oybin jetzt Spenden ein. Die Oybiner wollen zwei Bücher aus dem 14. Jahrhundert restaurieren und digitalisieren lassen, die zum Altbestand der Zittauer Bibliothek gehören, aber ursprünglich aus der Klosterbibliothek auf der Burg Oybin stammen.

Weil die Bücher wegen der klimatischen Bedingungen niemals dauerhaft auf der Burg ausgestellt werden können, will die Gemeinde Oybin jeweils ein Faksimile des Einbandes herstellen lassen, um den Besuchern der Burg- und Klosteranlage wenigstens die „Dummys“ zeigen zu können.

Das größere der beiden Bücher, ein Gesangbuch, ist eine Pergamenthandschrift vermutlich aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts und hat immerhin die Ausmaße von 41,8 mal 30,5 Zentimetern. Es soll aus der Bibliothek des Cölestinerklosters stammen und nach der Auflösung des Klosters auf dem Oybin nach Zittau gelangt sein. Das kleine Buch, ein „Brevarium Pragnese“ mit Stundengebeten, wurde 1492 in Nürnberg gedruckt. Auf dem Ledereinband ist ein „S“ und ein Hirtenstab geprägt. Laut Uwe Kahl, der den Altbestand in Zittau leitet, ein eindeutiges Zeichen der Herkunft aus der Bibliothek des Cölestinerklosters auf der Burg Oybin. Breviere waren damals massenhaft im Umlauf und gehörten zur Grundausstattung jedes Klosters. Das „Brevarium Pragnese“ enthält zahlreiche handschriftliche Notizen. Beide Bücher sind es wert, mal wissenschaftlich untersucht zu werden, sagt Kahl.

Die Restaurierung und Digitalisierung der Originale sowie die Herstellung der Faksimiles kostet rund 6 000 Euro. Umso erfreulicher ist es für die Christian-Weise-Bibliothek und die Gemeinde Oybin, dass die Stiftung der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien 3 000 Euro bereitstellt. Jeweils 1 000 Euro kommen von der Zittauer Bibliothek und der Gemeinde Oybin. Der Restbetrag von 1 000 Euro soll mit Spenden finanziert werden. Im kommenden Jahr sollen die Bücher restauriert, digitalisiert und im Juli 2018 zur Klosternacht auf dem Berg Oybin gezeigt werden.

Spendenkonto: Gemeinde Oybin

IBAN: DE63 85050100 3000 029 523

BIC: WLADED1GRL

Zahlungsgrund: Spende Missale

