Spendensammlung für Döbelner Brandopfer In den sozialen Netzwerken werden verschiedene Aktionen diskutiert. Die ersten Spendenboxen werden aufgestellt.

Acht Familien haben beim Brand auf der Straße des Friedens ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Für sie wollen die Döbelner nun Spenden sammeln. © André Braun

Bereits wenige Stunden, nachdem bekannt wurde, dass acht Familien am Freitagmorgen bei einem Gebäudebrand an der Straße des Friedens in Döbeln ihr gesamtes Hab und Gut verloren haben, wollen die Döbelner Spenden sammeln. In den sozialen Netzwerken, vor allem in der Facebook-Gruppe „Du kommst aus Döbeln, wenn…“ werden erste Überlegungen dazu angestellt.

Sven Weißflog, Besitzer des KL17, hat am Mittag von dem Schicksal einer der Hausbewohner erfahren und sofort gehandelt: „Es handelt sich wohl um eine junge Frau mit einer elfjährigen Tochter und einem dreijährigen Sohn, für sie wollen wir Geld sammeln. Wie stellen eine Spendenbox im KL 17 auf. Spendenquittungen könnten ausgestellt werden“, entschied er spontan. Am Wochenende tritt Thomas Böttcher vom Radiosender RSA in dem Club auf. Deshalb erhofft er sich rege Spendenbereitschaft vonseiten der Gäste.

In der Döbelner Stadtverwaltung war am Freitagmittag noch keine abschließende Entscheidung gefallen, was die Einrichtung eines Spendenkontos betrifft.

In den sozialen Netzwerken wird nicht nur zu Spenden aufgerufen, sondern auch die Arbeit der Feuerwehren gelobt. Die Kameraden seien 365 Tage im Jahr bereit, ihre Zeit zu investieren und unter Umständen ihr eigene Gesundheit zu riskieren, um Betroffenen zu helfen. (sol)

