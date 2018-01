Spendenrekord bei den Hoftrödlern in Merzdorf

Etwa 750 Besucher aus dem Riesaer Stadtteil Merzdorf und Umgebung haben Anfang Januar den Hoftrödelmarkt der Familie Schöne auf der Canitzer Straße besucht und für einen Rekorderlös gesorgt. Das teilte Organisator Sven Schöne jetzt mit. Neben den Einnahmen durch den Verkauf des Trödels unterstützte zudem die Bäckerei Klingner die Spendenaktion mit 500 Euro, außerdem halfen das Elektro Zentrum Großenhain, die Kampfmittelbergung Bartholomäus, der Markisenbau Dieter Quaas, die Gaststätte Zum Findling, das Café Beutler und Dennis Dönicke.

Neue Wippe für die Freizeitinsel

Der Erlös von insgesamt 3 700 Euro soll nun unter anderem für den Bau einer neuen Wippe auf dem Gelände der Freizeitinsel genutzt werden. Die Einrichtung liegt in direkter Nachbarschaft, und man kenne deren Sorgen und Nöte sehr gut, hatte Sven Schöne die Wahl begründet.

Der Erlös des privaten Trödelmarktes soll in jedem Jahr an eine andere Einrichtung gehen. Insgesamt hat das Spendenprojekt der Familie Schöne seit 2014 bereits vier verschiedene Vereine mit fünf Spenden-Trödelmärkten unterstützt. Dabei wurden insgesamt 10 400 Euro eingenommen. Sven Schöne: „Vielen Dank an alle Helfer und Sponsoren.“ (SZ)

