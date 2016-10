Spendenprojekt funktioniert noch heute Vor zehn Jahren wurde das Großenhainer Hilfsprojekt in Sri Lanka eröffnet. Jetzt besuchte eine Delegation das S.P.C.

Sängerinnen des Wantewitzer Kirchenchores unterhalten sich mit „anders Begabten“ des Beratungs- und Betreuungszentrums S.P.C. Großenhain in Negombo. © Andreas Gruhl

Zehn Jahre nach Eröffnung des Hilfsprojektes in Negombo/Sri Lanka reisten in den sächsischen Oktoberferien interessierte Menschen aus der Region Großenhain nach Sri Lanka, um zu sehen, wie sich das Projekt entwickelt hat. Wieder waren es Sänger, die sich auf den Weg machten: der Kirchenchor Wantewitz unter Leitung von Stefan Jänke, Mitglieder des Jugendchores, der bereits 2008 in Sri Lanka weilte, sowie einige Gäste.

Das nach dem Tsunami von 2004 aus Spendengeldern errichtete und bis 2011 vom Großenhainer „Eine Welt für alle e.V.“ geförderte Zentrum – heute in die Selbstständigkeit entlassen – befindet sich neben der katholischen St.-Peters-Kirche im Herzen Negombos. Es wird momentan von 35 Schülern und deren sieben Lehrern genutzt. Die Aktivitäten würde man hier landläufig unter „Behindertenwerkstatt“ und „Förderschule“ subsumieren. In Negombo nennt man es „Zentrum zur Entwicklung von Fähigkeiten anders Begabter“. Bei einer kleinen Feier anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Zentrums konnten sich die Gäste davon überzeugen, dass das S.P.C. auch nach zehn Jahren noch funktioniert. Dabei werden leider die oberen beiden Etagen des Gebäudes nicht mehr einbezogen – die Arbeit findet nur im Erdgeschoss statt. Das ist auch den Umständen geschuldet, dass es keinen Aufzug gibt, der körperlich Beeinträchtigten einen Zugang ermöglicht bzw. die Finanzierung der laufenden Arbeit schwierig ist.

Der Unterricht findet dienstags bis donnerstags jeweils vormittags statt, freitags gibt es laut Pater Terrence Perera, der mittlerweile zwar nicht mehr in Negombo wohnt und arbeitet, aber trotzdem noch das Zentrum leitet, Beratungsangebote sowie verschiedene kirchliche Aktivitäten.

