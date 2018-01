Spendenpracht für’n Brunnenschacht Eine Initiative will den Brunnen auf der Dohnaischen Straße in Pirna freilegen. Finanziell läuft es, dafür hakt es an anderer Stelle.

Ein Sandsteinring markiert den Brunnen auf der Dohnaischen Straße. Eine Initiative will den Schacht aber wieder freilegen lassen. © SZ/Thomas Möckel

Pirna. Ronny Kürschner gleitet mit seinem Finger über eine Liste voll mit Zahlen, er sucht eine ganz bestimmte. Er ist nun bei den vierstelligen Beträgen angekommen, an einer Stelle stoppt er. Weit über 9 000 Euro, sagt der Chef des Vereins „Pirna in Aktion“ (PIA), seien inzwischen zusammengekommen. Noch ist er damit nicht am Ziel, mindestens 10 000 Euro brauchen er und seine Mitstreiter, damit das Geld am Ende auch ausgezahlt wird. Kürschner ist guter Dinge, dass das Vorhaben gelingt. Die Summe braucht die Truppe für einen ganz bestimmten Zweck – quasi dafür, Licht ins Dunkel zu bringen.

Kürschner hat mit dem Verein und weiteren Mitstreitern eine Initiative gegründet, den historischen Brunnen auf der Dohnaischen Straße wieder freizulegen. Der Schacht vor dem Geschäft „Bijou Brigitte“ soll irgendwann wieder tief blicken lassen. Damit man auch etwas sieht, soll der Brunnen beleuchtet sein. Ein Glas- sowie eine rutschfeste Metallplatte, so der Plan, werden den historischen Wasserspeicher einmal abdecken.

Der Brunnen, schätzungsweise 700 Jahre alt, war im Sommer 2016 bei Bauarbeiten entdeckt worden. Er war noch in ursprünglicher Form erhalten, am Boden stand noch Wasser. Archäologie-Fachleute dokumentierten den Fund, und nach wenigen Stunden ließ Pirna den Brunnen mit einer zählflüssigen Masse verfüllen. Die aus Sicht vieler Pirnaer völlig übereilte Aktion kam gar nicht gut an. Das Rathaus entschied sich daher, dem Umriss des Brunnens zumindest mit einem andersfarbigen Steinring im Pflaster nachzubilden, auf einer Tafel daneben sind einige Informationen zu dem Fund vermerkt.

Doch aus Kürschners Sicht soll es so nicht bleiben. Die Initiative will den Brunnen sicht- und erlebbar machen, auch deshalb, weil sich mit so einer Attraktion mehr Besucher in die Innenstadt locken lassen. Allerdings war am Anfang fraglich, ob und wie sich das Projekt finanziell stemmen lässt.

Die Freilege-Initiatoren starteten daher mit der Ostsächsischen Sparkasse eine Spendensammel-Aktion auf der Internet-Plattform „99 Funken“. Zunächst, sagt Kürschner, lief es ganz flott, aber um Weihnachten herum stockte das Spendenaufkommen, offenbar lag der Fokus vieler Menschen da auf anderen Dingen. Die Initiative hat die Sammelaktion nun bis zum 31. Januar verlängert, bis dahin sollen die 10 000 Euro erreicht sein. Diese Summe ist der ursprünglich geplante Betrag, um das Brunnen-Projekt anzuschieben.

Ob das Geld reichen wird, ist allerdings fraglich. Man wisse, sagt Kürschner, was Glas und Metallplatte kosten, von dieser Summe sei noch viel Luft bis zur 10 000. Welch finanzieller Aufwand nötig ist, um die zähe Pampe wieder aus dem Schacht zu befördern, ist aber unklar.

Und das Projekt hakt noch an anderer Stelle. Allein mit dem Geld lässt sich der Wasserspeicher nicht freilegen. Erst wenn der Stadtrat das Vorhaben entsprechend beschließt, ließe es sich umsetzen. Noch aber, so ließ Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke (parteilos) schon wissen, sehe sich die Stadt an den bislang geltenden Ratsbeschluss gebunden – der eben nur den farbigen Steinring nebst Erklärtafel vorsieht.

Kürschner weiß, dass dieser Beschluss geändert werden muss, will aber einen Antrag vorerst nicht selbst in den Rat lancieren. Geplant ist zunächst, die Spendensumme der Stadt als zweckgebundene Spende für die Brunnenfreilegung zu übergeben. Dann vertraut der PIA-Chef darauf, dass die Stadträte angesichts des Betrages den Bürgerwillen anerkennen und dafür sorgen, dass das Vorhaben auch umgesetzt wird. „Der alte Brunnen ist doch ein Juwel für Pirna“, sagt Kürschner, „daher sollte er auch wieder zu sehen sein.“

