Spendenmarathon statt Weihnachtswettkampf Die DLRG will mit einer spektakulären Aktion Geld für die neue Niederlassung sammeln.

zurück Bild 1 von 2 weiter Ob mit oder ohne „Erschwernis“: Die Rettungsschwimmer der DLRG sind bei zahlreichen Wettkämpfen in diesem Jahr der Konkurrenz davongeschwommen. © Daniel Förster Ob mit oder ohne „Erschwernis“: Die Rettungsschwimmer der DLRG sind bei zahlreichen Wettkämpfen in diesem Jahr der Konkurrenz davongeschwommen.

Jetzt braucht der Verein selbst Hilfe. Denn Steffen Hausch, Antje Unger und Martin Bönisch (v.l.) von der DLRG-Wasserrettung wollen das Gelände im Hintergrund zu einem Hochwasserschutzzentrum für die Stadt Meißen ausbauen

Meißen. Wenn sie gebraucht werden, kann auf sie gezählt werden. Das war bei allen Elbehochwassern so: 2002, 2006, 2011, 2013. Die Frauen und Männer der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft Bezirk „Niederes Elbtal“ e.V. haben bei den sogenannten Jahrhundertfluten in und um Meißen für viele Schlagzeilen gesorgt. Fotos und Medienberichte von waghalsigen Rettungseinsätzen gingen um die Welt. Dadurch wurden Leben gerettet.

Auch sportlich blicken die Retter auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurück. Bei zahlreichen Wettkämpfen in Sachsen und darüber hinaus sammelten die Rettungsschwimmer fleißig Titel, Pokale und Medaillen. Darüber hinaus waren viele von ihnen in der Badesaison im Einsatz in den Freibädern der Region, um dort für uneingeschränktes Badevergnügen zu sorgen.

Jetzt will die DLRG ein weiteres Kapitel in ihrer langen Geschichte aufschlagen. Es ist eine neue Niederlassung in Elbnähe von Meißen, die sich der Verein schon seit einigen Jahren wünscht. Das jetzige Domizil auf der Niederauer Straße ist schlicht und einfach zu klein geworden, zudem vom Standort her in ungünstiger Lage. Deshalb ist die Zuversicht groß, nahe der Leipziger Straße in Meißen ein neues Hochwasserschutzzentrum beziehen zu können, von dem DLRG, der städtische Bauhof und die Feuerwehr profitieren. „Wir sind seit etwa einem Jahr Pächter des Grundstücks“, bestätigt der DLRG-Vereinschef Steffen Hausch. Das Objekt habe mehrere Vorteile. In den vorhandenen Garagen können sämtliche Einsatzgegenstände untergebracht und gelagert werden. Das auf dem Grundstück befindliche frühere Bürogebäude soll zu Schulungs- und Aufenthaltsräumlichkeiten umgebaut werden. „Für uns ist das eine ideale Lösung“, so Steffen Hausch. 27 Jahre, seit der Neugründung der DLRG, habe man nach ihr gesucht.

Doch ehe der Verein umziehen kann, wird noch Zeit vergehen. Denn: An der vorhandenen Bausubstanz ist einiges zu tun. So müssen die Garagen den Unfallverhütungsvorschriften entsprechen. Entsprechende Arbeiten beginnen gerade, werden aber erheblichen Aufwand und damit natürlich Geld kosten. Eigenmittel, Fördergelder und andere Zuweisungen sowie Spenden sind nötig. Denn allein, so Steffen Hausch, könne die DLRG mit ihren reichlich 300 Mitgliedern solch ein Vorhaben nicht schultern.

Deshalb wird seit geraumer Zeit jede Möglichkeit abgefragt, um an entsprechende Fördermittel zu gelangen. Verschiedene Lichtblicke zeichnen sich ab, doch noch klafft im Finanzplan für die Umbauarbeiten eine Lücke. Dennoch will die DLRG Mitte 2018 den Garagenkomplex bezugsfertig gestalten. Ende 2018 soll dann das Sozialgebäude folgen. Dort sind insbesondere Arbeiten zur energieeffizienten Nutzung - z.B. Dämmung - nötig.

Um die Finanzierung der Umbauten am neuen Standort weiter voranzutreiben, greift die DLRG jetzt zu einem neuerlichen spektakulären „Hilfsmittel“. Das traditionelle Weihnachtsschwimmen soll in diesem Jahr unter einem etwas anderen Aspekt stehen und zu einem „Spendenmarathon“ werden. Dazu sind am kommenden Dienstag (19. Dezember) möglichst viele Interessenten – Teilnehmer wie auch Sponsoren – gefragt. „Unsere Kinder und Jugendlichen werden im Zeitraum zwischen 15.30 und 20.30 Uhr im Meißner ,Wellenspiel’ so viele Bahnen wie möglich schwimmen“, kündigt Steffen Hausch an. Es soll zwei Kategorien geben. Die Einzelstarter werden dabei von privaten Sponsoren gefördert. Mannschaftsstarter schwimmen in einer großen Gruppe und werden von den erhofften Sponsoren gefördert, die sich dazu bereiterklären. „Durch Ihre Spende würdigen Sie die sportlichen Leistungen unserer Schwimmer und helfen ihnen gleichzeitig beim Ausbau der Wasserrettungsorganisation in Meißen“, heißt es aus der DLRG. Deshalb sollten sich insbesondere potenzielle Sponsoren schnellstmöglich melden.

2018: Das ist das Jahr des 85. „Geburtstages“ der Meißner DLRG. 1933 gegründet, wurde die Gesellschaft 1952 beim Deutschen Roten Kreuz angesiedelt. Mit der Wende in Ostdeutschland gründete sich die DLRG 1990 in Meißen beim DRK aus und als eigenständiger Verein neu. Zwischen 300 und 330 schwankt die Zahl der Mitglieder.

Anmeldungen an: DLRG Bezirk Niederes Elbtal e.V., Niederauer Straße 26, 01662 Meißen.

geschaeftsstelle@dlrg-meissen.de

zur Startseite