Spendenlauf wird vorverlegt Am Dienstag laufen Schüler, Azubis und Lehrer des Berufsschulzentrums Freital-Dippoldiswalde für einen guten Zweck. Der Startschuss fällt jetzt eher als zunächst geplant.

Am Dienstag laufen die Schüler und Lehrer des BSZ, um Spenden für das DRK zu sammeln. © Archivbild: Thorsten Eckert

Der sechste Spendenlauf des Berufsschulzentrums Freital-Dippoldiswalde startet am Dienstag, 13. September, schon eher als geplant. Wetterbedingt wurde der Start vorverlegt, teil das BSZ mit. Die Schüler, Auszubildenden und Lehrer starten nun schon um 8 Uhr, anstatt wie geplant um 13.30 Uhr.

Die Läufer der Berufsschule versuchen, in 60 Minuten eine maximale Strecke zurückzulegen. Mit einem oder mehreren Spendern hat der Läufer für eine Stadionrunde einen vertraglich festgelegten Betrag vereinbart. Eltern, Großeltern, Nachbarn, Ausbildungsbetriebe oder regionale Unternehmen konnten als Spender gewonnen werden.

Der Erlös des sechsten Laufs wird dem Freitaler Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) gespendet. Der Verein will einen Spielplatz für die intensivpädagogische Kleingruppenbetreuung im Freitaler Awo-Kinderheim in der Burgwartstraße bauen und gestalten. In den letzten sechs Jahren konnte schon vielen bedürftigen Kindern und Jugendlichen geholfen werden. Die Berufsschule hat eine Gesamtsumme von über 23 500 Euro erlaufen. (SZ/sca)

