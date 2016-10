Spendenlauf wider Willen Mit einer ungewöhnlichen Idee will die CDU extremistischen Gruppen das Demonstrieren in Bautzen vermiesen.

Rechtsextreme Demonstrationen könnten in Bautzen bald zu ungewöhnlichen Spendenläufen werden. Das sieht ein Plan der Bautzener CDU vor. © Archivfoto: Uwe Soeder

Teilnehmer an extremistischen Aufmärschen in Bautzen sollen künftig unfreiwillig zu Spendenläufern werden. Das schlägt die Bautzener CDU vor. Wie Fraktionschef Matthias Knaak sagt, soll pro Demonstrationsrunde oder für jeden gelaufenen Kilometer eine Spende an ein Extremismus-Aussteigerprogramm fließen. „Die Demonstrationen sind in den zurückliegenden Jahren nicht weniger, sondern mehr geworden. Dies schädigt nachhaltig den Ruf der Stadt und spiegelt nicht die Denkweise der Mehrheit der Bevölkerung wider“, begründet Knaak die Initiative.

Vorbild für den CDU-Vorstoß ist das niedersächsische Bad Nenndorf. In dem Ort fand jährlich eine rechte Demonstration statt, wobei die Demonstrationsstrecke durch die Veranstalter bereits für 30 Jahre im Voraus angemeldet war. Die Bad Nenndorfer sammelten Geld und spendeten zehn Euro für jeden von den Demonstranten gelaufenen Meter. Mit Erfolg: In diesem Sommer fiel die rechte Demonstration aus, weil zu wenige Teilnehmer kamen.

Nach diesem Vorbild will die CDU nun auch in Bautzen eine parteiübergreifende Initiative ins Leben rufen. Noch für dieses Jahr ist ein Auftakttreffen geplant. (SZ)

Unterstützer werden gebeten, sich per E-Mail

zu melden: fraktion@cdu-stadt-bautzen.de

