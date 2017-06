Spendenlauf bringt 4 400 Euro ein 30 Teams sind am Start. Die Spende kommt der Mukoviszidosestiftung zugute. Es gibt auch andere Aktionen.

Thomas Böttcher (Zweiter von rechts) moderierte nicht nur den Schutzengellauf des Harthaer Gymnasiums, sondern erwarb auch einen gehäkelten Schutzengel von Oma Brigitte Wätzig. © Dietmar Thomas

Brigitte und Armin Wätzig nutzen jede Möglichkeit, um für die Mukoviszidosestiftung Geld zu sammeln. Ihr Enkelkind (12) leidet seit einigen Jahren an dieser seltenen Krankheit. Und weil sie selten ist, gibt es für die Forschung und die Erhaltung von Behandlungseinrichtungen wenig staatliche Unterstützung. Deshalb werden Spenden benötigt.

Beim Schutzengellauf des Gymnasiums, der zum achten Mal organisiert wurde, kamen am Freitag bisher 4 400 Euro zusammen. Der größte Teil der Spenden geht an die Mukoviszidosestiftung – ein kleinerer an eine Physiotherapie in Leisnig, um eine Physiotherapeutin auf dem Gebiet der speziellen Behandlung von Mukoviszidosekranken auszubilden. Damit müsste ein Kind nicht mehr so lange Wege wie bisher zur Behandlung zurückzulegen.

Um ihren Anteil am Schutzengellauf des Gymnasiums zu leisten, dessen Erlös zum großen Teil an die Mukoviszidosestiftung geht, hatte Brigitte Wätzig Schutzengel gehäkelt. Die fanden reißenden Absatz. „Die Idee hatte meine Schwiegertochter, weil ich gerne Handarbeiten mache“, so Brigitte Wätzig. Sie ist froh, dass es den Schutzengellauf gibt. Nicht nur wegen der Spenden, sondern auch um die Krankheit bekannter zu machen und vielleicht dadurch mehr Unterstützung für die Forschung und Behandlung von öffentlichen Stellen zu erhalten. „Unser Enkelkind wird von einer Döbelner Physiotherapie sehr gut betreut. Wir sind froh, dass die Inhaberin sich so sehr engagiert und die Kosten für die Weiterbildung übernimmt“, so Brigitte Wätzig.

An den Start gingen 30 Teams mit je drei Läufern. Sie rannten abwechselnd eine Stunde rund um das Martin-Luther-Gymnasium. Zuvor hatten sich die Schüler und Lehrer Sponsoren gesucht, die ihnen für ihre sportliche Leistung einen Obolus auf ein Spendenkonto überwiesen haben.

Moderiert wurde der Schutzengellauf von Thomas Böttcher, der auch in den vergangenen Jahren die Aktion unterstützte, und der Gymnasiastin Tabea Kästner. Die war mächtig stolz auf die gute Beteiligung insgesamt und das Engagement der Lehrer, die nicht nur ein Team aufstellten, sondern den Lauf auch organisierten.

