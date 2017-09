Spendengeld reicht noch nicht Über 26 000 Euro sind nötig, um 645 Blutproben auszuwerten. Mit denen sollen Lebensretter für Leukämiekranke wie Sindy Krahl gefunden werden.

Sindy Krahl

Die Auswertung der 654 Blutproben, die bei der Typisierungsaktion in Roßwein genommen wurden, läuft noch. Das sagte Mona Zimmermann, die bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) für die Spenderneugewinnung zuständig ist, auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers. In der Regel dauere es zwischen vier und sechs Wochen nach der Aktion, bis die Gewebemerkmale festgestellt und in die zentrale Datenbank eingespeist sind, erklärte sie. Darum kümmern sich Mitarbeiter eines Kölner Labors, das sich auf diese Arbeit spezialisiert hat. Jede Blutprobe hat eine Nummer bekommen. Die Ergebnisse der Auswertung werden in das Zentrale Knochenmarkspender-Register für die Bundesrepublik Deutschland, kurz ZKRD, in Ulm aufgenommen. „Gibt es eine Übereinstimmung zwischen Patient und Spender, werden wir kontaktiert, wenn die Probe bei einer unserer Aktionen genommen wurde. Wir haben die Daten des Spenders, Name, Anschrift und so weiter, und setzen uns dann mit ihm in Verbindung. So wird der Datenschutz gewährleistet“, erklärte sie.

Konto noch sechs Monate geschaltet

Ob dank der Aktion, die zugunsten der an Blutkrebs erkrankten Roßweinerin Sindy Krahl auf die Beine gestellt worden war, bereits ein Treffer zustande gekommen ist, kann sie nicht sagen. Was eben auch mit der noch nicht abgeschlossenen Auswertung zusammenhängt. „Außerdem gibt es eine zweijährige Sperrfrist, ehe sich Spender und Patient kennenlernen dürfen“, so Mona Zimmermann weiter.

Für Sindy Krahl selbst sei noch kein Spender gefunden worden. „Die Suche nach der passenden Kombination der Gewebemerkmale gleicht der nach der berühmten Stecknadel im Heuhaufen. Die Verteilung der Häufigkeit kann man sich ähnlich der von Blutgruppen vorstellen. Wobei bei den Gewebemerkmalen eben noch viele weitere individuelle Faktoren eine Rolle spielen“, sagte sie.

Pro Probe fallen Kosten in Höhe von 40 Euro an. Für die 654 Stück, die in Roßwein zusammengekommen sind, werden Spenden in Höhe von 26 160 Euro benötigt. „Derzeit haben wir, Stand Dienstag, eine Finanzierungslücke von 7 000 Euro. Auf dem Spendenkonto sind derzeit rund 18 950 Euro“, so Mona Zimmermann. Im sozialen Netzwerk Facebook tauchte die Frage auf, ob die Proben, für die keine Spenden generiert werden konnten, weggeworfen und nicht in die Datenbank eingespeist werden. „Natürlich nicht. Alle Proben gehen ins Labor. Der Fehlbetrag wird dann versucht, über unsere Fundraising-Abteilung der DKMS auszugleichen“, erklärte sie. Unter Fundraising ist die systematische Beschaffung von in diesem Fall Spendengeldern für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke zu möglichst geringen Kosten zu verstehen. „Das zweckgebundene Spendenkonto ist ab dem Aktionstag noch ein halbes Jahr lang aktiv. Wir hoffen natürlich, dass weiteres Geld eingezahlt wird und sich die Aktion selbst trägt“, so Mona Zimmermann.

Blutwerte sind schlecht

Sindy Krahl hat den ersten von drei Blöcken Chemotherapie hinter sich. Trotzdem müsse sie noch in der Chemnitzer Spezialklinik bleiben, weil ihre Blutwerte nicht so gut seien. Zwischen den Einheiten gebe es jeweils eine einwöchige Pause. „Am Ende der drei Einheiten erfolgt eine Zustandsbeurteilung. Daraus leitet sich ab, ob sie eine Stammzellenspende benötigt“, sagte Mona Zimmermann. Sie steht in engem Kontakt zu Sindys enger Vertrauten Sarah Anna Rodriguez Abello, die die Typisierungsaktion gemeinsam mit weiteren zahlreichen Helfern organisiert hatte (DA berichtete).

Zweckgebundenes Spendenkonto:

Ostsächsische Sparkasse Dresden

IBAN DE 90 8505 0300 3100 3319 81

Verwendungszweck Sindy

