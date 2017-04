Spendengeld für neuen Spielplatz in Lawalde Noch längst nicht sicher ist, dass im Frühjahr 2018 die neuen Spielgeräte aufgebaut werden, denn es fehlt an weiterem Geld.

Symbolfoto © SZ/Archiv

Lawalde. Die Gemeinde kann sich über 3 000 Euro Spendengelder von der Sparkassen-Stiftung freuen. Das Geld soll nun dafür verwendet werden, um die Spielplatzgeräte der Grundschule Kleindehsa zu erneuern. Das teilte Lawaldes Bürgermeisterin Nadja Kneschke (parteilos) mit.

Die Idee für die Bewerbung um Spendengelder sei laut Frau Kneschke vom Schulhort gekommen. Die Gemeinde habe den Antrag dann an die entsprechende Stelle weitergeleitet. Nun ist geplant, dass sich Vertreter von Gemeinde, Hort, Grundschule und dem Förderverein der Grundschule zusammensetzen und über die Erneuerung der alten Spielgeräte beraten. Trotz der 3 000 Euro an Spenden wird es der Gemeinde nicht möglich sein, aus eigener Tasche den übrigen Teil der neuen Spielgeräte zu bezahlen. Weitere Fördergelder sind dafür notwendig. „Wir haben vor, dazu noch einen entsprechenden Förderantrag zu stellen“, so Frau Kneschke. Angedacht aber noch längst nicht sicher ist, dass im Frühjahr 2018 die neuen Spielgeräte aufgebaut werden. „ Bis dato können die Kinder den jetzigen Spielplatz nutzen“, so die Bürgermeisterin. Eventuelle Reparaturen an den alten Spielgeräten würden bis dahin erfolgen. (SZ/ms)

