Spendenfonds soll dem Weißen Roß auf die Beine helfen Das Gasthaus soll zur neuen Kulturstätte für Pirna umgebaut werden. Eine ungewöhnliche Aktion soll Geld dafür in die Kasse spülen.

Könnte hier an der Volkshauskreuzung Pirnas neue Kulturstätte entstehen? © Marko Förster

Um den Umbau des Gasthauses Weißes Roß zum zentralen Pirnaer Kulturtempel zu finanzieren, ersann Doris Schubert, früher Kulturmanagerin der Sparkasse, eine außergewöhnliche Idee: Stadt und Stadtrat könnten doch alle kulturliebenden Pirnaer aufrufen, monatlich einen Euro in einen Spendenfonds zugunsten des Traditionslokals einzuzahlen. Aus diesem Topf könnten dann beispielsweise jene Ausgaben beglichen werden, die Pirna nicht gefördert bekommt. Schubert liegt selbst viel daran, dass das Weiße Roß zu neuer Blüte kommt. Nach dem Aus möglicher Kulturstätten in der Tanne und in der Fensterbaufirma Hengst bleibe als einzige Lösung, den Saal im Gasthaus zu reanimieren.

Jetzt gelte es, gemeinsam zu überlegen, wie diese Vision von Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke (parteilos) umgesetzt werden könne. Keinesfalls dürfe man dem Vorhaben jetzt bürokratische Steine in den Weg legen, sondern man müsse mit bürgerschaftlichem Engagement beherzt alles „kleinbürokratische Geröll“ wegräumen, damit Pirna – so wie beispielsweise Neustadt mit der Neustadthalle – eine vorzeigbare Kulturstätte bekommt.

Darüber hinaus findet es Doris Schubert indiskutabel, jeglicher Kulturbelebung immer wieder Parkplatzprobleme vorzuschieben. Echte Kulturfreunde, sagt sie, gingen auch mal ein Stück zu Fuß, um einen schönen Abend zu erleben. Zudem sei ein Parkhaus ganz in der Nähe, und für Busse finde sich sicher eine Sonderlösung. Ganz uneigennützig ist Schuberts Idee nicht: Sie würde gern gemeinsam mit Kindern und Enkeln im Herbst 2020 ihren 70. Geburtstag im Weißen Roß feiern. (SZ/mö)

