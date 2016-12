Spendenflut hält an in Mittelherwigsdorf

Mittelherwigsdorf. Auf 51 000 Euro hat sich jetzt die Summe erhöht, die die Gemeinde Mittelherwigsdorf in diesem Jahr an Spenden erhalten hat. Darüber informierte Bürgermeister Markus Hallmann (Freier Wählerverein) die Gemeinderäte auf ihrer letzten Sitzung des Jahres. Mit 35 000 Euro hat die Firma Enerparc AG in Hamburg den größten Anteil daran. Das Geld wird zweckgebunden für den Bau eines Spielplatzes im Ortsteil Oberseifersdorf eingesetzt. Aber auch viele Einzelspenden von Handwerkern, Unternehmen und Privatpersonen sind im Gemeindeamt eingegangen. 6 000 Euro sind so allein für die 750-Jahrfeier von Oberseifersdorf zusammengekommen. Und auf der Dezember-Ratssitzung haben die Abgeordneten erneut geschlossen der Annahmen von weiteren Spenden zugestimmt. Diesmal waren es 730 Euro. Davon sind 600 Euro für das 625-jährige Ortsjubiläum von Radgendorf, 100 Euro für 750 Jahre Oberseifersdorf und 30 Euro für das Aufstellen eines Schildes in einem Privatgrundstück bestimmt. (SZ/hg)

